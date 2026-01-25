"قسد" تتهم الجيش السوري بخرق وقف إطلاق النار

اتهمت قوات الديمقراطية "قسد"، الأحد، الجيش السوري بخرق وقف إطلاق النار.

وقالت "قسد"، "الجيش السوري خرق وقف إطلاق النار وارتكاب انتهاكات في مناطق بالجزيرة وعين العرب كوباني".

وأضافت أن "الجيش السوري يواصل هجماته على محاور جنوب وغرب عين العرب كوباني"، مردفة "إصابة 4 من مقاتلينا جراء هجمات الجيش السوري".

ودعت "قسد" الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى "تحمل مسؤولياتهم الكاملة في وضع حد لهذه الخروقات".

وكانت هيئة عمليات الجيش السوري اتهمت، الأحد، قوات الديمقراطية "قسد" بخرق الاتفاق بين الجانبين، فيما تحدثت عن عن خيارات ميدانية.



يشار الى أن أعلنت في وقت سابق عن هدنة وقف اطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد تصاعد الاشتباكات في شمال وشرق سوريا.