ثلاث غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان

وقالت وسائل إعلام دولية، "غارة إسرائيلية على مرتفعات الجبور جنوبي "، مضيفة "غارتان إسرائيليتان على وادي برغز جنوبي لبنان".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، "هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة بلبنان".



وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تنفيذ ضربتين جويتين في أسفرتا عن اغتيال عنصرين من ، أحدهما يشغل منصبا قياديا في سلاح المدفعية، وفق بيان رسمي.