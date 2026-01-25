جامعة أمريكية تفصل ابنة مسؤول إيراني من منصبها

وذكر تقرير لموقع "ذا إيموري ويل" الأمريكي، أن عميدة في جامعة إيموري وونغ أبلغت أعضاء هيئة التدريس في الكلية، أن أردشير لم تعد موظفة في الجامعة.وأفاد الموقع بأن فاطمة أردشير لاريجاني كانت أستاذة مساعدة في قسم أمراض الدم والأورام الطبية بكلية الطب قبل مغادرتها جامعة إيموري.وأضاف أن صفحة أردشير لاريجاني على موقع كلية إيموري وصفحاته على موقع إيموري للرعاية الصحية لم تعد ظاهرة اعتبارا من 24 يناير.وكانت فاطمة تشغل منصب أستاذة مساعدة في قسم أمراض الدم والأورام الطبية بكلية الطب في "إيموري"، حيث يصف الموقع الرسمي للجامعة أبحاثها بأنها تركز على "اكتشاف أهداف علاجية جديدة وتحديد آليات مقاومة المناعة في سرطان الرئة".