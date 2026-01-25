روسيا تعلن تدمير 13 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها

أفادت بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق فوق أربع مناطق روسية خلال 3 ساعات.

وجاء في بيان للوزارة: "في يوم 25 يناير، قامت وسائط الدفاع الجوي المناوبة في الفترة من 20:00 إلى 23:00 بتوقيت باعتراض وتدمير 13 مسيرة جوية أوكرانية".

وأضاف "ثماني طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي جمهورية ، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أفاد حاكم الحدودية الروسية، ، بأن المنطقة تعرضت لأعنف قصف بقذائف صاروخية.