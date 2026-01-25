الجيش الأمريكي يعلن إجراء مناورات في المنطقة

وقالت ، "سنجري مناورات لعدة أيام لتعزيز نشر واستدامة قدراتنا في المنطقة".ولفتت القوات الجوية في القيادة الوسطى الأمريكية الى أن " تهدف للاستعداد لتنفيذ استجابة مرنة في المنطقة"، مضيفة "خلال التمرين سننشر فرقا في مواقع طوارئ متعددة للتحقق من الجاهزية".