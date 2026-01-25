إيران تكشف حقيقة "تقارير غربية" عن ضحايا الاحتجاجات

وكتب بقائي في صفحته الرسمية على منصة "إكس": "كذبة كبيرة على طريقة هتلر: أليس هذا هو عدد الأشخاص الذين كانوا ينوون قتلهم في شوارع ؟ ومع ذلك، لم يتمكنوا من ذلك، والآن يحاولون نشر مثل هذه الأخبار المزيفة في وسائل الإعلام. إنهم حقا أشرار".وكانت تقارير إعلامية غربية قد ذكرت سابقا أن أكثر من 30 ألف شخص لقوا حتفهم خلال الاضطرابات، من جانبه، صرح ، ، بأن عدد القتلى نتيجة "الاضطرابات المسلحة الأخيرة" بلغ 3117 شخصا.في سياق متصل، أدان برلمان إيران القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي انتقد إيران، ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن بيان للبرلمان الإيراني وصفه القرار الأوروبي بأنه "غير مسؤول" و"تدخلي"، معربا عن أن "النهج المعادي وغير المسؤول للغرب لن يتمكن من التأثير على صمود وعزيمة الشعب الإيراني".وكان البرلمان الأوروبي قد اتهم، في قرار له يوم الخميس، الحكومة الإيرانية بانتهاك حقوق الإنسان أثناء التعامل مع الاحتجاجات، ودعا إلى اعتبار حرس الإسلامية "منظمة إرهابية".واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر 2025 على خلفية انخفاض قيمة العملة الوطنية، وتطورت لاحقا إلى مواجهات أوسع.