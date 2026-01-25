نقل طائرات أمريكية من ألمانيا إلى الشرق الأوسط

ووفقا للموقع، هبطت طائرة مخصصة للتزويد بالوقود KC-135R ستراتوتانكر في ، على الأرجح كانت قادمة من الأمريكية في .بالإضافة إلى ذلك، هبطت طائرة نقل عسكرية من طراز بوينغ سي-17 إيه غلوب ماستر 3 في ، وكانت قادمة من مدينة الألمانية، واختفت من على شاشات الرادار في جنوب الكويت طائرة أخرى من طراز سي-17 إيه، وكانت قد انطلقت من قاعدة سبانغدالم الجوية الأمريكية في ألمانيا.كما تُظهر بيانات Flightradar24، قيام أيضا بإرسال طائرة نقل عسكرية من طراز Lockheed Martin C-130J من إلى وسط الكويت، وهبطت طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135R تابعة للولايات المتحدة في قطر.وقبل أيام، صرّح الرئيس الأمريكي بأن سفن تتجه نحو "تحسبا لأي طارئ"، وقبل ذلك لم يقدم إجابة قاطعة على سؤال ما إذا كان خيار التدخل العسكري في إيران قائما أم تم استبعاده، مكتفيا بالغموض قائلا إنه لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل.