روسيا: ضربة أمريكية محتملة لإيران ستزعزع استقرار الشرق الأوسط

وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية في تقييمه للقصف الأمريكي المحتمل ضد : "هذا يعني بلا شك خطوة أخرى قد تزعزع استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير".وأكد أن تواصل بذل جهودها للمساهمة في تخفيف حدة التوتر الإقليمي، مشددا على أهمية إلى الحوار السلمي.وأضاف: "نتوقع من جميع الأطراف المعنية ضبط النفس والتوجه نحو المفاوضات السلمية حصريا لتسوية المشكلات الملحة".ويأتي هذا التحذير الروسي في ظل تصاعد التوترات بين وطهران، وسط مخاوف إقليمية ودولية من اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.وفي ذات السياق، كان الرئيس الأمريكي ، قد قال إن سفنا حربية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه نحو إيران تحسبا لأي طارئ.هذا وحذر الرئيس الإيراني ، من أن أي استهداف للمرشد الأعلى للبلاد ، يعد بمثابة حرب شاملة على الشعب الإيراني.