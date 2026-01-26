أسعار الفضة تصعد إلى مستوى تاريخي

وصعدت عقود الفضة الآجلة لشهر مارس المقبل في بورصة كومكس بنيويورك بنسبة 8.61% لتصل إلى 110.055 دولار للأونصة.أما العقود الفورية للفضة فزادت بنسبة 6.49% إلى 109.8870 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.ويتوقع خبراء أن يستمر نقص المعروض في سوق الفضة خلال هذا العام، وذلك بشكل رئيسي بسبب ارتفاع الطلب الاستثماري على ذلك .