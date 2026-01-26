رئيسة فنزويلا ترد على الضغوط الأمريكية: سئمت من أوامر واشنطن

وقالت ، في ألقته أمام عمال النفط في ولاية أنزواتيغي الشرقية: "كفى أوامر من على السياسيين في فنزويلا".وتابعت رودريغز: "لسنا خائفين، لأن ما يجب أن يوحدنا كشعب هو ضمان السلام والاستقرار لهذا البلد"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وأضافت أن "فنزويلا لم تتخيل قط أن تتعرض عاصمة في الجنوبية لهجوم عسكري من قوة أجنبية"، في إشارة إلى حادثة 3 يناير/كانون الثاني الجاري، عندما هاجمت القوات الأمريكية واحتجزت الرئيس ، وزوجته بالقوة.وفي 3 يناير الجاري، شنت هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس ، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى .