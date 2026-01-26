إسرائيل تعلن العثور على جثة ران غفيلي

– دولي

اعلن الرئيس الإسرائيلي ، اليوم الاثنين، عن العثور على جثة الاسير ران غفيلي.

وقال نتنياهو في تصريح نشرته وسائل إعلامية، انه "تم قبل قليل العثور على جثة ران غفيلي".

وأضاف نتنياهو: العثور على جثة ران إنجاز غير مسبوق"، لافتا الى "اننا أعدنا الجميع".

