إيران.. خسائر تصل إلى 50 تريليون ريال يوميا بسبب انقطاع الانترنت

وقال هاشمي إن "حالات الانقطاع الأخيرة للإنترنت تسببت في خسائر يومية تقارب 5000 مليار في صلب الاقتصاد الرقمي، وحوالي 50 ألف مليار ريال على مستوى الإجمالي".وأشار هاشمي إلى أن نحو 10 ملايين شخص يعملون في قطاع الاقتصاد الرقمي، مما يستدعي "اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة للحد من هذه الأضرار واستقرار البنية التحتية للاتصالات".وكانت السلطات الإيرانية قد لجأت إلى قطع الإنترنت في البلاد إثر احتجاجات شعبية على هبوط سعر صرف الإيراني في ديسمبر/ ايلول الماضي، تحولت لتظاهرات وأعمال شغب ضد السلطات، ووقع انقطاع شامل في 8 يناير/ كانون الثاني 2026.