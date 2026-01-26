واشنطن تهدد طهران من بغداد (صورة)

ونشرت السفارة على موقعها الرسمي في منصة X وتابعته ، "كما قال الرئيس : نحن نراقب عن كثب".وأضافت ان "الرئيس ترامب هو رئيس يتخذ قرارات ويتحرك بالفعل".وتعد هذه التدوينة هي رسالة تهديد مبطنة لإيران، تزامنا مع اعلان الرئيس الأمريكي ارسال قوة عسكرية هائلة الى الشرق الأوسط.