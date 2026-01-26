الصفحة الرئيسية
البيت الأبيض يكشف عن "محادثات تاريخية" بشأن أوكرانيا
واشنطن تهدد طهران من بغداد (صورة)
دوليات
2026-01-26 | 10:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,931 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
نشرت السفارة الأميركية في
بغداد
، اليوم الاثنين، تصريحا للرئيس
دونالد ترامب
حول
ايران
.
ونشرت السفارة على موقعها الرسمي في منصة X وتابعته
السومرية نيوز
، "كما قال الرئيس
ترامب
: نحن نراقب
ايران
عن كثب".
وأضافت ان "الرئيس ترامب هو رئيس يتخذ قرارات ويتحرك بالفعل".
وتعد هذه التدوينة هي رسالة تهديد مبطنة لإيران، تزامنا مع اعلان الرئيس الأمريكي ارسال قوة عسكرية هائلة الى الشرق الأوسط.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
