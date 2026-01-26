حزب الله يحذر من الحرب على إيران: لن نسكت على تهديد السيد الخامنئي

وقال الشيخ قاسم في كلمة له: "لا يمكننا السكوت عن تهديد أو غيره للسيد علي الخامنئي ومعنيون بكل الإجراءات لمواجهة هذا التهديد".وأضاف، أن "أكبر ضربة وجهت لأميركا والكيان الصهيوني هي قيام الجمهورية الإسلامية في ".وتابع: "نحن معنيون بما يجري ومصممون على الدفاع وستختار في وقتها كيف سنتصرف تدخلاً أو عدم تدخل"، مؤكدا أن "الحرب على إيران قد تشعل المنطقة هذه المرة".