مع نشر "إف15 إي" بالأردن.. واشنطن: دخول أبراهام لينكولن وثلاث مدمرات الشرق الأوسط

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم ان " حاملة الطائرات أبراهام وسفنها الحربية المرافقة دخلت الشرق الأوسط"، مبينين ان "الحاملة لينكولن تبحر برفقة 3 مدمرات قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك".وأضافوا ان " نشرت مقاتلات "إف15 إي" في قاعدة بالأردن"، لافتين الى ان "واشنطن نقلت أنظمة دفاع للمنطقة لحماية حلفائها ومنشآتها من هجمات إيرانية مضادة".وذكروا ان "بعض المعدات وصلت المنطقة ويتوقع وصول المزيد خلال أسبوع أو اثنين".