أول تعليق إيراني على وصول "لينكولن" الى الشرق الأوسط

اعتبر مسؤول بارز في هيئة الأركان الإيرانية، الاثنين، أن حاملة الطائرات الأمريكية ستتحول إلى أهداف، في إشارة الى وصول حاملة الطائرات أبراهام الى الشرق الأوسط.

​

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المسؤول الإيراني قوله، "تم تضخيم وجود حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة، وحاملات الطائرات الأمريكية ليست عامل ردع بل ستتحول إلى أهداف".

وأضاف "نرصد أي تحركات للأعداء قد تهدد أمننا القومي"، مردفا " لم تبدأ أي حرب لكنها لن تسمح بأي تهديد ولو كان أوليا".

ولفت المسؤول الإيراني "سنتخذ قرارنا بشأن التهديدات في الوقت المناسب بناء على تقييمنا"، مضيفا "التفكير بعمليات خاطفة ضدنا تقييم خاطئ لقدراتنا دفاعا وهجوما".

وكانت أعلنت، اليوم الاثنين، عن دخول حاملة الطائرات أبراهام وثلاث مدمرات منطقة الشرق الأوسط.