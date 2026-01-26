علاء مبارك يكشف حقيقة أحضان الإخوان له في السجن

ونفى ما صرح به مساعد المصري الأسبق، اللواء ، في تصريحات تلفزيونية ذكر فيها أن "قيادات إخوانية احتضنت نجلي مبارك داخل السجن بعد سجنهما عقب أحداث 25 كانون الثاني".ووفق نجيب "طلب بعض النواب الإخوان والسلفيين في مقابلة وجمال"، مشيرا إلى أن الأخيرين "كانا رافضين للزيارة، وأن الإخوان كانوا يطلقون شائعات بأنهما خارج السجن".وأضاف "عندما وصل الوفد فُتح باب العنبر الذي يوجد فيه علاء وجمال، فخرج جمال وبعده علاء، فأخذوه بالأحضان والبوس، فقالوا له أنت عايز إيه (ماذا تريد)؟ فرد: زيادة فترة التريض".وتعقيبا منه على هذه التصريحات، قال في منشور له على حسابه في "إكس": "هذا كلام غير دقيق لأن مقابلة الوفد كان اختياريا ولم يتم فتح باب أي عنبر حسب كلام سيادة اللواء".وأوضح "تم إبلاغ جميع الموجودين بزيارة بعض (النواب) الإخوان والسلفيين والأمر متروك للجميع إما أن يقابلهم أو يدخل في العنبر ويتم إغلاق الباب عليه، والجميع رفض مقابلتهم واختاروا أن يكونوا داخل العنبر حتى انتهاء الزيارة".وتابع: "مع وصول الوفد أخذ أحدهم بصوت عالٍ يقول أين علاء وجمال وأخذ يطرق بشدة على أبواب أحد العنابر. استفزني تصرفه ونباحه فطلبت الخروج من العنبر وقال لي الضابط أنت متأكد عايز تخرج تقابلهم، فقلت له نعم، وما إن خرجت فوجئت بأحد أشخاص الوفد يسلم علي بالأحضان والقبلات! وكان وجهه بشوشا وعرفت فيما بعد أنه من السلفيين وشخص آخر لم يقترب وغالبا كان من كان يطرق الأبواب وصوته عالٍ وكانت ملامح وجهه كلها غضب وشراسة".واستطرد "عندما خرجت وقف (الشخص الآخر) بعيدا ولم يتكلم ثم سألني صاحب الوجه البشوش إذا كنا نريد شيئا فقلت له بزيادة مدة التريض إن أمكن .هذا ما تم".وكان علاء وجمال مبارك قد أودعا السجن عام 2011، بعدما أصدرت ، أمرا قضائيا بحبسهما على ذمة التحقيق في قضية "التلاعب بالبورصة".ولاحقا، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها ببراءة علاء وجمال مبارك، في قضية "التلاعب بالبورصة" بسبب انقضاء الدعوى الجنائية.