سبعة قتلى بتحطم طائرة خلال الإقلاع في ولاية أميركية

وأفاد التقرير بأن الطائرة تحطمت "في ظروف غير معروفة عند المغادرة، واستقرت مقلوبة ثم اشتعلت فيها النيران"، وأكد مطار بانغور الدولي أن فرق الطوارئ استجابت للحادث قرابة الساعة 7:45 مساء بالتوقيت المحلي.وأعلنت كل من الأميركية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق في ملابسات الحادث، فيما قرر مطار مطار بانغور الدولي إغلاق أبوابه حتى ظهر الأربعاء على الأقل.وبحسب السجلات الفيدرالية، فإن الطائرة من طراز "بومباردييه تشالنغر 650" المخصصة لرجال الأعمال، ومسجلة باسم شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها هيوستن.وجاء الحادث بالتزامن مع عاصفة ثلجية قوية ضربت ، حيث كانت درجات الحرارة دون الصفر مع تساقط ثلوج خفيفة تسببت في تدن شديد للرؤية.