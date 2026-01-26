الكشف عن مقترحين لترامب بخصوص غزة

ووفقا لبيان ، جرت المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والبرازيلي يوم الاثنين واستمرت 50 دقيقة.وجاء في البيان: "تعليقا على دعوة للمشاركة في مجلس السلام، اقترح أن تقتصر الهيئة التي تمثلها على قضية وأن يتم منح مقعد لفلسطين فيها".وخلال الحديث، أكد الرئيس البرازيلي مجددا على أهمية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة، بما في ذلك زيادة عدد الأعضاء الدائمين في .ووقع ممثلو 19 دولة في 22 يناير على "مجلس السلام"، الذي أنشئ في إطار عملية السلام في غزة، على هامش في ، وأعلن انضمام دول أخرى إليه.وتم إنشاء مجلس السلام لإدارة قطاع غزة، ولكن من المتوقع أن يعمل أيضا على منع النزاعات وتسويتها في مناطق أخرى.