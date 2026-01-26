ترامب يتحدث عن "حماس": علينا نزع سلاحها

أكد الرئيس الأمريكي ، اليوم الاثنين، ضرورة نزع سلاح حركة حماس، فيما اشار الى أنها ساعدت في تحديد مكان جثة آخر رهينة.​

ونقل موقع "أكسيوس" عن قوله، "حماس ساعدت في تحديد مكان جثة آخر رهينة، وعملية البحث عن جثمان غفيلي والتعرف عليه كانت صعبة للغاية".

وأضاف "الآن علينا نزع سلاح حماس كما وعدت الحركة"، مشيرا الى أن حماس "ساعدت في تحديد مكان جثة آخر رهينة، وبذلت جهدا كبيرا إلى جانب للعثور على جثة غفيلي".

وكانت حركة حماس طالبت، اليوم الاثنين، "إسرائيل" بتنفيذ كامل لبنود وقف إطلاق النار بعد العثور على جثة اخر أسير "ران غفيلي".