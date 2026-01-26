إعلان حالة الطوارئ في ثلاث مناطق إيطالية

وكتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "في اجتماع اليوم، وافقت الحكومة على إعلان حالة الطوارئ في صقلية وسردينيا وكالابريا: المناطق الأكثر تضررا من سوء الأحوال الجوية في الأيام الأخيرة. وفي الوقت نفسه، خصصنا 100 مليون يورو لتدابير الإغاثة الطارئة الأولية".

ووفقا لرئيسة الوزراء، ستحصل المناطق المتضررة على الموارد وسيتمتع قادتها المعينين كمفوضين للطوارئ بالصلاحيات المناسبة لاتخاذ إجراءات فعالة وسريعة.



يشار إلى أن القانون الإيطالي يسمح بإعلان حالة الطوارئ في مناطق معينة متضررة من طبيعية، مما يسمح للسلطات باتخاذ قرارات سريعة لمعالجة التداعيات ونشر أدوات جديدة، متجاوزة الإجراءات التشريعية العادية، فضلا عن تخصيص موارد إضافية لمساعدة المناطق.