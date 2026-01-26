البيت الأبيض يكشف عن "محادثات تاريخية" بشأن أوكرانيا

وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "على هامش هذه المحادثات، عُقد اجتماع متعدد الأطراف خلال نهاية الأسبوع الماضي، والذي لم يحظ بتغطية إعلامية واسعة، لكنه كان ذا أهمية تاريخية لأن فريق الرئيس (الأمريكي ترامب) تمكن من جمع ممثلي طرفي هذا الصراع على طاولة المفاوضات للاقتراب من تحقيق السلام".وأكدت المتحدثة أن "لا يزال منخرطا بعمق" في عملية التسوية، ويتلقى معلومات منتظمة عن تقدم المفاوضات من مستشاريه، وهم صهره والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.وردا على سؤال حول المفاوضات الثلاثية بين والولايات المتحدة وأوكرانيا، قالت ليفيت: "لا يزال الرئيس يأمل في العملية السلمية".وعُقدت محادثات المجموعة العاملة الثلاثية المعنية بقضايا الأمن بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الفترة من 23 إلى 24 يناير في العاصمة الإماراتية .