غارة إسرائيلية تستهدف بلدة جنوبي لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء الاثنين، بلدة جنوبي اسفرت عن شهيدين.



وقالت في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفررمان قضاء النبطية أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين".

ولم يكشف البيان المزيد من التفاصيل.



