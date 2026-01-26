ترامب يحسم الجدل: الدبلوماسية لا تزال خيارا مطروحا مع إيران

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن الدبلوماسية لا تزال خيارا مطروحا مع التي تريد التوصل لاتفاق.

ونقل موقع " أكسيوس" عن الرئيس الأمريكي، "لدينا أسطول ضخم بالقرب من وهو أكبر من أسطول فنزويلا".

وأضاف أن "الدبلوماسية لا تزال خيارا مطروحا مع إيران التي تريد التوصل لاتفاق".

ولفت "أعلم أن إيران تريد التوصل لاتفاق واتصلت بي مرارا وهي تريد الحوار".

الى ذلك نقل "أكسيوس" عن مصادر، أن "ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن إيران ويرجح أن يجري مشاورات إضافية ويستعرض خيارات عسكرية".

وكانت أعلنت، اليوم الاثنين، عن دخول حاملة الطائرات أبراهام وثلاث مدمرات منطقة الشرق الأوسط.