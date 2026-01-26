الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصرين من حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن استهداف عنصرين من بطائرة مسيرة في منطقة النبطية جنوبي .

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "استهدف الجيش قبل قليل عنصرين من في منطقة النبطية". وكانت مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت منطقة بمحيط بلدة كفررمان في قضاء النبطية . وقالت إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفررمان قضاء النبطية أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين".