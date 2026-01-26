الجيش الأمريكي يكشف سبب وجود "لينكولن" في الشرق الأوسط

وأوضحت القيادة في منشور على منصة "إكس"، أن "مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أبراهام متواجدة حاليا في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".وكانت وسائل إعلام قد أعلنت سابقا عن وصول مجموعة حاملة الطائرات الهجومية، وسط التوترات المتعلقة بإيران.من جانبه، قال الرئيس الأمريكي ، إن "القوة العسكرية الضخمة للولايات المتحدة بالقرب من تفوق بالفعل في حجمها تلك التي شكلها قبالة سواحل فنزويلا".ولم يقدم سابقا من تقديم إجابة محددة حول ما إذا كان خيار التدخل العسكري في إيران قد تم رفعه، مشيرا فقط إلى أنه لا يستطيع التكهن بما سيحدث في المستقبل.