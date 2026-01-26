دمشق.. الشرع يزور موسكو الأربعاء للاجتماع مع بوتين

وزار الرئيس السوري في 15 أكتوبر 2025 والتقى بالرئيس .وكشف نائب الروسي ، حينها، أن مباحثات الرئيسين بوتين والشرع في الكرملين تناولت جوانب عدة أهمها الإنساني بالإضافة إلى الطاقة والنقل والصحة والسياحة.وقال عقب المباحثات التي عقدها الجانبين في الكرملين واستمرت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، " بحاجة إلى إعادة بناء بنيتها التحتية"، مؤكدا أن قادرة على تقديم الدعم في هذا المجال.