طهران: واشنطن تهدد بالهجوم على دول ذات سيادة

أكد مندوب لدى ، أن تهدد باستمرار بالهجوم على دول ذات سيادة.

وقال ، " تهدد باستمرار بالهجوم على دول ذات سيادة وبالسيطرة على أراض أجنبية".

وأضاف " هدد علنا وبشكل متكرر باستخدام القوة والتدخل العسكري"، مردفا "على تسمية الانتهاكات التي ترتكبها بأسمائها".

وكان الرئيس الأمريكي اعتبر، الاثنين، أن الدبلوماسية لا تزال خيارا مطروحا مع إيران التي تريد التوصل لاتفاق.

وكانت أعلنت، اليوم الاثنين، عن دخول حاملة الطائرات أبراهام وثلاث مدمرات منطقة الشرق الأوسط.