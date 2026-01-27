عاصفة ثلجية تشل الحياة في اميركا.. و اكثر من 600 الف منزل بلا كهرباء

وتسببت عاصفة قطبية بمقتل 23 شخصا على الأقل وانقطاع الكهرباء عن اكثر من 600 الف منزل، وفي منطقة شمالي البلاد، السكان على حرارة أدنى من 20 درجة مئوية تحت الصفر، وصولا إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر في أجزاء من وويسكونسن.ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أكثر في الأيام المقبلة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية، لا سيما في مناطق وسط البلاد، حيث قد تصل الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر.وأدى تساقط الثلوج الكثيف الذي تجاوز 30 سنتيمترا في نحو 20 ولاية إلى انقطاعات في التيار الكهربائي، وبحسب موقع " أوتج" الإلكتروني، كان 600 ألف مشترك لا يزالون محرومين من الكهرباء صباح الإثنين، خاصة في جنوب ، حيث تسبب الجليد في سقوط خطوط كهرباء.