إيطاليا تقلص بعثتها الدبلوماسية لدى إيران

وجاء في التقرير، أن وزير خارجية أمر نائب أنطونيو تاجاني، بـ "تخفيض كبير" في عدد موظفي في .وجاء هذا القرار، حسبما أشارت الصحيفة، لأسباب تتعلق بالسلامة "في انتظار إجراءات إضافية" من قبل .كما أفادت صحيفة ميدل إيست آي اليوم الثلاثاء نقلاً عن مسؤول من إحدى دول ، بأنه من الممكن أن توجّه ضربات دقيقة ضد مسؤولين وقادة إيرانيين تعتبرهم مسؤولين عن مقتل المحتجين، وذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.من جهتها، أفادت نيوز، الاثنين، نقلاً عن مسؤول رفيع في ، أن مجموعة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية بقيادة الحاملة يو أبراهام دخلت منطقة مسؤولية (CENTCOM) في .كما كتبت صحيفة " تايمز" أن حاملة الطائرات قد تكون جاهزة للعمل العسكري ضد خلال يوم أو يومين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.