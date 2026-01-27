ألقتها طائرات "إسرائيلية".. مواد مجهولة توقف الزراعة جنوبي سوريا

وذكرت السورية (سانا) أن "طائرة للاحتلال رشت مواد مجهولة على الأراضي غرب مزرعة أبو مذراة وقرية الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي".وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ الأحد عملية مماثلة، طالت مناطق زراعية ومراعي في قرى العشة وكودنا والأصبح وبلدة الرفيد بالمحافظة نفسها.وبحسب " "، أخذت مديريتا الزراعة والبيئة في القنيطرة عينات من الأراضي التي تم رشها لإخضاعها للفحص، مع توجيه تحذيرات للمزارعين وأصحاب المواشي بعدم الاقتراب أو الرعي في تلك المناطق إلى حين صدور نتائج التحاليل.