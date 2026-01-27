ترحيب امريكي – أوروبي بتمديد وقف النار بين دمشق وقسد

جاء ذلك في بيان مشترك لكل من وزراء خارجية ، بارو، وبريطانيا، ، ونائبة وزير الخارجية الألماني، سيراب غولر، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ، ، عقب اجتماعهم بشأن الوضع في سوريا.وجاء في البيان: "ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وندعو الأطراف الخارجية إلى الانضمام إلينا في جهود خفض التصعيد".وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، شددت الدول الغربية على ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة، مضيفة: "يجب حماية هذه الممرات واستئناف الخدمات الأساسية في مدينة كوباني".وفيما يتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، ذكر البيان أن هذه العملية يجب أن "تحمي حقوق جميع المواطنين بشكل فعال".