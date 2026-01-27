الصفحة الرئيسية
ترحيب امريكي – أوروبي بتمديد وقف النار بين دمشق وقسد
دوليات
2026-01-27 | 08:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
257 شوهد
رحبت
الولايات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الاثنين، بتمديد وقف إطلاق النار بين
الحكومة السورية
وقوات
سوريا
الديمقراطية (قسد).
جاء ذلك في بيان مشترك لكل من وزراء خارجية
فرنسا
،
جان نويل
بارو، وبريطانيا،
إيفيت كوبر
، ونائبة وزير الخارجية الألماني، سيراب غولر، والمبعوث الأميركي الخاص إلى
سوريا
،
توم باراك
، عقب اجتماعهم بشأن الوضع في سوريا.
وجاء في البيان: "ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وندعو الأطراف الخارجية إلى الانضمام إلينا في جهود خفض التصعيد".
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، شددت الدول الغربية على ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة، مضيفة: "يجب حماية هذه الممرات واستئناف الخدمات الأساسية في مدينة كوباني".
وفيما يتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، ذكر البيان أن هذه العملية يجب أن "تحمي حقوق جميع المواطنين بشكل فعال".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
صحف بريطانية: "طلاق إستراتيجي" بين الغرب وقسد بسبب سجون "داعش"
06:30 | 2026-01-24
سوريا.. قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة بين الامن وقسد
08:44 | 2026-01-06
أول تعليق لـ"قسد" بعد تمديد وقف إطلاق النار
15:32 | 2026-01-24
الدفاع السورية تعلن تمديد مهلة وقف إطلاق النار
14:55 | 2026-01-24
امريكا
اوروبا
الولايات المتحدة
الحكومة السورية
إيفيت كوبر
توم باراك
بريطانيا
جان نويل
ألمانيا
سورية
تركيا تكشف سعيها لاعادة الاستقرار في ايران.. نبذل جهود وساطة كبيرة
09:14 | 2026-01-27
بريطانيا.. 7 ملايين شخص يعيشون في "فقر مدقع"
09:00 | 2026-01-27
ألقتها طائرات "إسرائيلية".. مواد مجهولة توقف الزراعة جنوبي سوريا
08:15 | 2026-01-27
تلفون نتنياهو بلاصق على الكاميرا يثير جدلا (صورة)
04:49 | 2026-01-27
إيطاليا تقلص بعثتها الدبلوماسية لدى إيران
04:41 | 2026-01-27
عاصفة ثلجية تشل الحياة في اميركا.. و اكثر من 600 الف منزل بلا كهرباء
00:52 | 2026-01-27
