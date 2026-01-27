بريطانيا.. 7 ملايين شخص يعيشون في "فقر مدقع"

وحددت المؤسسة عتبة الفقر المدقع عند مستوى 40% من خط الفقر.وبحسب البيانات الواردة في التقرير، فإن متوسط دخل الأسرة التي تعيش في فقر مدقع كان أقل بنسبة 59% من خط الفقر. ويعادل هذا الدخل 16,400 جنيه إسترليني سنويا ( حوالي 21000 دولار) لأسرة مكونة من زوجين مع طفلين.وجاء في التقرير: "في العام المالي 2023/2024، تم تسجيل 6.8 مليون شخص — أي ما يقارب نصف من يعيشون دون خط الفقر — يعيشون في فقر عميق جدا، بدخل أدنى بكثير من عتبة الفقر.. وهذا يمثل أعلى رقم مطلق وأعلى نسبة (من السكان الذين يعيشون في فقر مدقع مقارنة بعدد الفقراء) منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1994/1995".وأشار التقرير إلى أن بعض الأسر تمر بفترات متقطعة من الفقر المدقع، لكن نحو 3% من السكان — أي حوالي 1.9 مليون شخص — يعيشون باستمرار في هذه الحالة.