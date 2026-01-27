تركيا تكشف سعيها لاعادة الاستقرار في ايران.. نبذل جهود وساطة كبيرة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بغداد وواشنطن تبحثان التعاون بملف "السجناء" بعد نقلهم من سوريا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554440-639051209974292773.jpeg
تركيا تكشف سعيها لاعادة الاستقرار في ايران.. نبذل جهود وساطة كبيرة
دوليات
2026-01-27 | 09:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
196 شوهد
أفاد مصدر في إدارة الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن
تركيا
تأمل في استقرار الأوضاع في
إيران
وتقوم بجهود وساطة في هذا الاتجاه.
وقال المصدر: "في
المقام
الأول، نأمل أن تستقر الأوضاع في الدولة المجاورة، وتؤكد
تركيا
على أعلى المستويات التزامها باستقرار المنطقة وعدم التدخل الخارجي في شؤونها، وتبذل
أنقرة
جهود وساطة في هذا السياق".
كما ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية الاثنين، استنادا إلى مسؤول رفيع في
الإدارة الأمريكية
، أن مجموعة القتال الجوي التابعة للبحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام
لينكولن
" دخلت منطقة مسؤولية
القيادة المركزية الأمريكية
(سنتكوم) في
المحيط الهندي
.
وأشارت صحيفة "
نيويورك
تايمز" إلى أن الحاملة قد تكون جاهزة للاستخدام العسكري ضد
إيران
خلال يوم أو يومين في حال استدعى الأمر ذلك.
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قد صرح في 22 يناير أن سفن
البحرية الأمريكية
تتحرك باتجاه إيران "للاحتياط"، متجنبا الإجابة بوضوح على سؤال حول ما إذا كانت خيار التدخل العسكري في إيران لا يزال مطروحا، واكتفى بالقول إنه لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل.
واندلعت احتجاجات في إيران في أواخر
ديسمبر
2025 بسبب تدهور قيمة العملة المحلية،
الريال
الإيراني. ومنذ 8 يناير، وبعد دعوات من
رضا بهلوي
، نجل
شاه إيران
الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت المسيرات الاحتجاجية في البلاد، وتوقفت
خدمات الإنترنت
في اليوم نفسه، وأُبلغ عن سقوط ضحايا من الجانبين، بين قوات الأمن ومشاركي الاحتجاجات. واتهمت السلطات الإيرانية
الولايات المتحدة
وإسرائيل بتنظيم الاضطراب
ات، وأعلنت في 12 يناير أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السامرائي والسفير الأردني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الداعمة للاستقرار والتهدئة في المنطقة
10:55 | 2026-01-21
السامرائي يشدد على وحدة الصف وتكاتف الجهود لتحقيق التنمية والاستقرار
14:34 | 2025-11-07
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
12:38 | 2026-01-15
تركيا تكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي
14:50 | 2025-12-23
تركيا
ايران
القيادة المركزية الأمريكية
الإدارة الأمريكية
البحرية الأمريكية
الولايات المتحدة
القيادة المركزية
خدمات الإنترنت
المحيط الهندي
دونالد ترامب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"
أمن
49.68%
14:15 | 2026-01-26
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"
14:15 | 2026-01-26
حالة نادرة مع بداية شباط.. مفاجأت في مناطق عراقية الأسبوع المقبل
محليات
17.83%
11:40 | 2026-01-26
حالة نادرة مع بداية شباط.. مفاجأت في مناطق عراقية الأسبوع المقبل
11:40 | 2026-01-26
أسعار الدولار تقفز لمستويات لم تصلها منذ عام
اقتصاد
16.99%
03:10 | 2026-01-27
أسعار الدولار تقفز لمستويات لم تصلها منذ عام
03:10 | 2026-01-27
بعد الارتفاع الجنوني.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في البورصة العراقية
اقتصاد
15.5%
08:20 | 2026-01-27
بعد الارتفاع الجنوني.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في البورصة العراقية
08:20 | 2026-01-27
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
العقلية المنتجة .. اساس للنجاح المهني والاستقرار الشخصي - Live Talk - الحلقة ٢١٢ | 2026
10:30 | 2026-01-27
Live Talk
العقلية المنتجة .. اساس للنجاح المهني والاستقرار الشخصي - Live Talk - الحلقة ٢١٢ | 2026
10:30 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
الأكثر مشاهدة
Live Talk
العقلية المنتجة .. اساس للنجاح المهني والاستقرار الشخصي - Live Talk - الحلقة ٢١٢ | 2026
10:30 | 2026-01-27
Live Talk
العقلية المنتجة .. اساس للنجاح المهني والاستقرار الشخصي - Live Talk - الحلقة ٢١٢ | 2026
10:30 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
اخترنا لك
ترامب يعلن عن "أمور جيدة" للغاية حول أوكرانيا وروسيا
12:16 | 2026-01-27
ساعة "يوم القيامة" الرمزية تقترب.. هذا ما قاله علماء ذرة
12:10 | 2026-01-27
اتهام صيني لمنظمات أجنبية بمحاولة جمع بيانات جينية عن السكان
11:33 | 2026-01-27
الغارديان تتهم إيران بدفن جثث المتظاهرين بشكل جماعي لإخفاء عددهم الحقيقي
11:10 | 2026-01-27
بريطانيا.. 7 ملايين شخص يعيشون في "فقر مدقع"
09:00 | 2026-01-27
ترحيب امريكي – أوروبي بتمديد وقف النار بين دمشق وقسد
08:35 | 2026-01-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.