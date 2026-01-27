تركيا تكشف سعيها لاعادة الاستقرار في ايران.. نبذل جهود وساطة كبيرة

وقال المصدر: "في الأول، نأمل أن تستقر الأوضاع في الدولة المجاورة، وتؤكد على أعلى المستويات التزامها باستقرار المنطقة وعدم التدخل الخارجي في شؤونها، وتبذل جهود وساطة في هذا السياق".كما ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية الاثنين، استنادا إلى مسؤول رفيع في ، أن مجموعة القتال الجوي التابعة للبحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام " دخلت منطقة مسؤولية (سنتكوم) في .وأشارت صحيفة " تايمز" إلى أن الحاملة قد تكون جاهزة للاستخدام العسكري ضد خلال يوم أو يومين في حال استدعى الأمر ذلك.وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في 22 يناير أن سفن تتحرك باتجاه إيران "للاحتياط"، متجنبا الإجابة بوضوح على سؤال حول ما إذا كانت خيار التدخل العسكري في إيران لا يزال مطروحا، واكتفى بالقول إنه لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل.واندلعت احتجاجات في إيران في أواخر 2025 بسبب تدهور قيمة العملة المحلية، الإيراني. ومنذ 8 يناير، وبعد دعوات من ، نجل الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت المسيرات الاحتجاجية في البلاد، وتوقفت في اليوم نفسه، وأُبلغ عن سقوط ضحايا من الجانبين، بين قوات الأمن ومشاركي الاحتجاجات. واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات، وأعلنت في 12 يناير أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.