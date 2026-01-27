اتهام صيني لمنظمات أجنبية بمحاولة جمع بيانات جينية عن السكان

وكتبت الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي الصينية WeChat : "قد تستخدم بعض المنظمات الأجنبية، التبادلات العلمية والمشاريع الاجتماعية، كذريعة والقيام عبر تمويل الدراسات أو توريد المعدات بدفع المؤسسات الوطنية لكي تقوم بتسريب عينات بيولوجية غير معتمدة أو نقلها إلى الخارج عن طريق التهريب او تحت بيانات كاذبة".في وقت سابق، أفادت الصينية على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat بأن وكالات الاستخبارات الأجنبية كانت تحاول جمع معلومات جغرافية وخرائطية حساسة حول البنية التحتية والمنشآت العسكرية المهمة في .