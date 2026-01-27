ترامب يعلن عن "أمور جيدة" للغاية حول أوكرانيا وروسيا

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، عن "أمور جيدة" للغاية حول أوكرانيا وروسيا.

وقال في كلمة له " أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع".

وأضاف الرئيس الأمريكي "تحدث أمور جيدة للغاية حول أوكرانيا وروسيا".

وقبل أيام، صرح ترامب بأن الرئيسين الروسي والأوكراني أبديا رغبتهما في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.



