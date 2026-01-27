الجيش الأمريكي يجري مناورات في الشرق الأوسط

وصرحت القيادة في بيان صحفي: "ستجري التاسعة مناورات قتالية متعددة الأيام لإظهار الجاهزية على نشر وتوزيع وصيانة الطائرات القتالية في منطقة مسؤولية ".وتستهدف تدريب نشر الأفراد والطائرات بسرعة، وتوفير الإمدادات بكفاءة مع الحد الأدنى من التواجد، وتنسيق القوى متعددة الجنسيات عبر منطقة واسعة في نطاق مسؤولية "CENTCOM"، وفقا للبيان.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، نقلت مجلة "War Zone" عن مصدر عسكري أن الجيش الإسرائيلي يترقب احتمال هجوم من على خلال نهاية الأسبوع المقبلة.كما أعلنت "CENTCOM"، أمس الاثنين، عن وصول مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام " إلى منطقة مسؤوليتها في .وذكر الرئيس الأمريكي في 22 يناير الجاري أن سفن تتجه "تحسبا لأي طارئ" نحو إيران. وقبل ذلك، لم يعط إجابة محددة عن سؤال حول ما إذا كان خيار التدخل العسكري في إيران قد تم إلغاؤه، مكتفيا بجواب غامض بأنه لا يستطيع التكهن بالمستقبل.