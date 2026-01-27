حزب العمال الكردستاني يعلق على أحداث سوريا

وأكد المتحدث باسم الجناح السياسي للحزب وفق وكالة "فرانس برس"، أن "التطورات في والشرق الأوسط بشكل عام لها تأثير مباشر على عملية السلام في ".واعتبر أن الهجمات الأخيرة في سوريا ضد الأكراد "مؤامرة وتآمر ضد عملية السلام مع تركيا تشير إلى انتكاسة في هذه العملية".وأفاد بأن التزام "حزب " بعملية السلام يمثل قضية استراتيجية، موضحا أن "استراتيجيته الجديدة لا تستبعد ضرورة ضد الهجمات التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".ولفت هيوا إلى أن هناك آمالا بوقف دائم لإطلاق النار في سوريا، محذرا في الوقت نفسه من أنه في حال حصول تصعيد إضافي وأعمال إبادة ضد الأكراد، سنعيد بالتأكيد تقييم الوضع.وكان الحزب قد تعهد في وقت سابق من الشهر الحالي بأنه "لن يتخلى أبدا" عن أكراد سوريا وسيفعل كل ما هو ضروري لهم.ويسري بين القوات الحكومية السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وقف لإطلاق النار جرى تمديده السبت 15 يوما، في إطار تفاهم مشترك توصل اليه الطرفان حول مستقبل المناطق ذات الغالبية الكردية في محافظة في شمال شرق سوريا.