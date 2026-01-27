ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الشتوية في الولايات المتحدة

كما لقي ثلاثة أشقاء، جميعهم دون سن العاشرة، حتفهم بعد سقوطهم في بركة متجمدة في ، حسبما ذكر رئيس شرطة المقاطعة اليوم الثلاثاء.وأفاد كودي شوك رئيس شرطة مقاطعة فانين في بيان صحفي بأن الصبية الذين لقوا حتفهم يوم الأحد كانت أعمارهم 6 و 8 و 9 أعوام.يذكر أن 18 ولاية أمريكية أعلنت، يوم السبت الماضي، حالة الطوارئ بسبب عاصفة شتوية عنيفة تجتاح ، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.وشملت الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ: ، أركنساس، ، ، كانساس، ، لويزيانا، ماريلاند، ، ميسوري، ، ، نورث كارولاينا، بنسلفانيا، ساوث كارولاينا، ، تكساس، وفرجينيا، بالإضافة إلى .