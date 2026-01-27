الرئاسة السورية تكشف تفاصيل اتصال ترامب والشرع

كشفت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اتصال بين الرئيسين الأمريكي والسوري أحمد الشرع.

وقالت الرئاسة السورية، "الشرع تلقى اتصالا من ترمب بحثا فيه تطورات المرحلة الانتقالية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار".

وأضافت "الشرع أكد لترمب تمسك بوحدة أراضيها وأهمية توحيد الجهود لمنع عودة التنظيمات الإرهابية"، مردفة أن "الشرع وترمب اتفقا على ضرورة تغليب لغة الحوار في حل النزاعات الإقليمية".

وكشفت الرئاسة السورية أن "ترمب أكد للشرع دعمه لبناء سوريا موحدة ورحب باتفاق وقف إطلاق النار وأشاد بتفاهمات دمج قسد"، مضيفة أن "الشرع أكد على نهج الانفتاح ومد يد التعاون لكل الأطراف على أساس المصالح والاحترام المتبادل".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى محادثة رائعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع.