سوريا.. تفاهمات شاملة بين دمشق وقسد لوقف القتال

وبحسب قناة "تليفزيون "، يقضي الاتفاق بوقف فوري لكافة العمليات العسكرية، والبدء في تنفيذ ترتيبات أمنية وإدارية جديدة خلال الـ 48 ساعة القادمة.وينص الاتفاق على انتشار عناصر السورية داخل مدينتي والقامشلي والمناطق الحيوية الأخرى لضمان الأمن الداخلي، مع بقاء عناصر "قسد" في قراهم ومناطق انتشارهم الحالية.كما اتفق الطرفان على البدء في ترتيبات لدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات .وأفادت المصادر أن التفاصيل والجدول الزمني لهذا الدمج سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق ضمن إطار سياسي متفق عليه.وفي 19 يناير الجاري، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، عن اتفاق مع "قسد"، يهدف إلى وقف إطلاق النار وتعزيز سلطة الدولة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، وتثبيت الأمن والاستقرار في مناطق الصراع.