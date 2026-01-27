الجيش الإسرائيلي يعلن رصد عملية تسلل من جهة الأردن

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "قبل قليل، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي اشتباهًا بعملية تسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية من جهة ، قرب بلدة فاران".

وأضاف: "تقوم القوات بتنفيذ عمليات تمشيط واسعة وتفرض إغلاقات على محاور في المنطقة، بهدف رصد المشتبهين".



وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق صفارات الإنذار عقب رصد شبهات التسلل، وطالبت سكان فاران بالدخول "فورا إلى الغرف المحصنة".