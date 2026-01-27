روسيا تعلن تدمير 18 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها

أفادت في بيان، اليوم الثلاثاء، بتدمير 18 مسيرة جوية أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.



وجاء في البيان: "في يوم 27 يناير، في الفترة من الساعة 13:00 إلى 20:00 بتوقيت ، رصدت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 18 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين أوكرانية". وأضافت "ست طائرات مسيرة فوق ، وأربع طائرات مسيرة فوق جمهورية والبحر الأسود، وثلاث طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك".