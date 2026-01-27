ترامب يتحدث عن "خيار سيء" في العراق بإعادة تنصيب المالكي

تحدث الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، عن "خيار سيء" في بإعادة تنصيب رئيساً للوزراء، مؤكداً أن بلاده لن تساعد في هذه الحالة.

وقال في تغريدة على "تروث سوشيل"، "أسمع أن الدولة العظيمة قد تتخذ خيارًا سيئًا جدًا بإعادة تنصيب رئيسًا للوزراء".

وأضاف "في المرة الأخيرة التي كان فيها في السلطة، انحدر البلد إلى الفقر والفوضى الشاملة"، مردفا "لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".

وتابع ترامب في تغريدته "بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا جرى انتخابه، فلن تعود تساعد العراق، وإذا لم نكن هناك للمساعدة، فلن تكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية"، مشددا بالقول "اجعلوا العراق عظيمًا مرة أخرى".

يشار الى أن الاطار التنسيقي في العراق قرر، قبل أيام، ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب .