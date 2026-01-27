Alsumaria Tv
ترامب يتحدث عن "خيار سيء" في العراق بإعادة تنصيب المالكي

سياسة

2026-01-27 | 15:02
ترامب يتحدث عن &quot;خيار سيء&quot; في العراق بإعادة تنصيب المالكي
3,575 شوهد

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن "خيار سيء" في العراق بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيساً للوزراء، مؤكداً أن بلاده لن تساعد بغداد في هذه الحالة.

وقال ترامب في تغريدة على "تروث سوشيل"، "أسمع أن الدولة العظيمة العراق قد تتخذ خيارًا سيئًا جدًا بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسًا للوزراء".
 
وأضاف "في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، انحدر البلد إلى الفقر والفوضى الشاملة"، مردفا "لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".
 
وتابع ترامب في تغريدته "بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا جرى انتخابه، فلن تعود الولايات المتحدة الأمريكية تساعد العراق، وإذا لم نكن هناك للمساعدة، فلن تكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية"، مشددا بالقول "اجعلوا العراق عظيمًا مرة أخرى".
 
يشار الى أن الاطار التنسيقي في العراق قرر، قبل أيام، ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
اخترنا لك
الزيدي: المالكي رمز لرجل الدولة والاعتدال والوسطية
16:27 | 2026-01-27
سافايا: سنحاسب جميع المتورطين بسرقة أموال العراق بما فيهم كبار المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم
12:58 | 2026-01-27
بريطانيا تخفف قيود السفر إلى وسط وجنوب العراق وأجزاء من كردستان
11:34 | 2026-01-27
بينها تخص الضرائب واستيراد "المستعمل".. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
10:50 | 2026-01-27
مجلس الوزراء يوافق على استمرار صرف رواتب ومستحقات ضحايا الارهاب
07:30 | 2026-01-27
بعد تأجيلها.. 85 نائباً فقط حضروا الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية
07:16 | 2026-01-27

