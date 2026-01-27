مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في اليمن

وقالت في بيان مقتضب: "أقرّ قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق في لفترة شهرين إضافيين حتى 31 مارس 2026".وأضافت أن قرار التمديد حظي بتأييد 13 عضوا وامتناع والصين عن التصويت.