ترامب بشأن كوبا: البلد على وشك السقوط

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أن كوبا على وشك السقوط، فيما اعتبر أن لدى بلاده حضور قوي جدا في فنزويلا.

وقال في كلمة له، "سنرى ما سيحدث بشأن كوبا والبلد على وشك السقوط".

وبشأن فنزويلا قال ترامب، "لدينا حضور قوي جدا في فنزويلا وسنحقق لها الكثير من الأرباح"، مضيفا "شهدنا تعاونا مثمرا للغاية مع فنزويلا وسيحققون نتائج أفضل من أي وقت مضى".

وأضاف "سنجني الكثير من المال لفنزويلا ولبلدنا ولدينا علاقة جيدة جدا مع قادة البلاد هناك وسنحافظ عليها".