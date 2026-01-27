مسودة أمريكية تفوض ترامب بصلاحيات واسعة في إدارة غزة

ووفقا للمسودة، سيمنح "مجلس السلام" سلطة ترشيح كبار المسؤولين الذين سيساهمون في إدارة وتحديد مهامهم، إلى جانب صلاحية الموافقة على قرارات المجلس أو تعليقها في الحالات الطارئة.كما تحدد المسودة كـ"جهة مسؤولة" عن غزة، بينما تتولى دول وكيانات أخرى أدوارا مساندة، بالإضافة إلى ذلك تحظر الوثيقة مشاركة أي أفراد أو هيئات لها تاريخ في التعاون مع حركة "حماس" في إدارة القطاع أو عمليات إعادة إعماره.ومن المقرر أن يشغل الممثل السامي لغزة في "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، منصب المشرف على الفلسطينية (التكنوقراط) المكلفة بإدارة القطاع.