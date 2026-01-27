الصفحة الرئيسية
ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه
دوليات
2026-01-27 | 17:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
977 شوهد
قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، إنه يتوقع محاولة عزله من قبل الديمقراطيين إذا خسر زملاؤه في الحزب انتخابات
الكونغرس
لعام 2026.
وأضاف
ترامب
في مقابلة مع
فوكس
نيوز: "سيقولون: لقد ذهب إلى ولاية أيوا وتحدث إلى الناس بشكل غير عادل، وكان ينبغي عليه ألا يفعل ذلك، فلنعزله".
وفي بداية الشهر الجاري، دعا الرئيس الأمريكي أعضاء الحزب الجمهوري إلى التكاتف والوحدة، محذرا من أنه قد يواجه "العزل" بحجب الثقة في حال خسارتهم انتخابات التجديد النصفي في
نوفمبر
2026 أمام الديمقراطيين.
وتُعد انتخابات التجديد النصفي في
الولايات المتحدة
، المزمع إجراؤها في نوفمبر 2026، محطة مفصلية في السياسات الأمريكية؛ فهي لا تقتصر على كونها سباقاً على مقاعد
الكونغرس
(تجديد جميع مقاعد
مجلس النواب
، بالإضافة إلى ثُلث مقاعد مجلس الشيوخ) فحسب، بل تمثل في جوهرها استفتاءً على أداء الرئيس الأمريكي وحزبه خلال النصف الأول من ولايته.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
البنك المركزي العراقي يحسم الجدل بشأن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار
07:53 | 2025-11-24
ترامب يحذر من عزله في حال خسارة انتخابات التجديد النصفي
14:45 | 2026-01-06
ترامب يحسم الجدل: الدبلوماسية لا تزال خيارا مطروحا مع إيران
15:40 | 2026-01-26
النقل تحسم الجدل بشأن عقد القاعدة البحرية: المشروع احيل الى شركة دايو
09:11 | 2025-12-21
