ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه

وأضاف في مقابلة مع نيوز: "سيقولون: لقد ذهب إلى ولاية أيوا وتحدث إلى الناس بشكل غير عادل، وكان ينبغي عليه ألا يفعل ذلك، فلنعزله".وفي بداية الشهر الجاري، دعا الرئيس الأمريكي أعضاء الحزب الجمهوري إلى التكاتف والوحدة، محذرا من أنه قد يواجه "العزل" بحجب الثقة في حال خسارتهم انتخابات التجديد النصفي في 2026 أمام الديمقراطيين.وتُعد انتخابات التجديد النصفي في ، المزمع إجراؤها في نوفمبر 2026، محطة مفصلية في السياسات الأمريكية؛ فهي لا تقتصر على كونها سباقاً على مقاعد (تجديد جميع مقاعد ، بالإضافة إلى ثُلث مقاعد مجلس الشيوخ) فحسب، بل تمثل في جوهرها استفتاءً على أداء الرئيس الأمريكي وحزبه خلال النصف الأول من ولايته.