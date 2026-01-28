عراقجي يرد على التهديدات الامريكية: ستؤدي إلى عدم استقرار المنطقة

وقال عراقجي في تصريحات صحفية، انه "من يرغب بإجراء مفاوضات عليه أن يتخلى عن التهديد والطمع وطرح قضايا غير منطقية"، مشيرا الى ان " دول المنطقة تعتقد أن التهديد العسكري سيؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها ".وتابع، ان " المفاوضات لها قواعد ويجب أن تكون مبنية على التكافؤ والاحترام المتبادل"، لافتا الى ان "لا يمكن الحديث عن التفاوض في جو من التهديدات وعلى أن تدرك ذلك".