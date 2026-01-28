فوضى واعتقالات في أمريكا.. متظاهرون يقتحمون فندقا احتجاجا على ضباط الهجرة

وجاءت التظاهرات في إطار معارضة واسعة لحملة الترحيل الجماعي التي تنفذها ، حيث ارتدى المتظاهرون قمصانا مكتوبا عليها " تؤوي ICE" مطالبين الفندق بطرد الضباط الفيدراليين، مع عدم تأكيد رسمي لحضورهم فعليا.وأمرت الشرطة الحشد بالمغادرة قبل اعتقال المتبقين، وشهد مصورو الصحافة نقل المعتقلين إلى حافلات خارج الفندق، في تطور يعكس تصاعد التوترات حول سياسات الهجرة التي أسفرت عن وفيات سابقة في مينيابوليس هذا الشهر.ورفضت الكشف عن تفاصيل إقامة ضباطها، بينما تواجه سلاسل الفنادق مثل هيلتون ضغوطا متزايدة من الاحتجاجات والعمليات الأمنية، في ظل حملة التي أثارت واسعا على الصعيدين المحلي والدولي.